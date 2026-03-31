RBSE 12th Result: बीकानेर की अग्रिमा शुक्ला ने आर्ट्स में गाड़ा झंडा, हासिल किए 96.20%- भूगोल में ‘परफेक्ट 100’, अब IAS बनने का लक्ष्य

'पत्रिका' से बातचीत में अग्रिमा ने अपने भविष्य के लक्ष्यों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका सपना UPSC क्रैक कर आईएएस (IAS) अधिकारी बनने का है। अग्रिमा को प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा अपने फूफाजी नितिन शर्मा से मिली है, जो वर्तमान में भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं। अपने आदर्श को सामने देख अग्रिमा ने अभी से ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया है।