शोध, नवाचार और अकादमिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा, छात्रों के लिए खुलेंगी नई संभावनाएं

अकादमिक और शोध सहयोग का मजबूत मंच बनेगा’

बीटीयू के कुलगुरु प्रो. अखिल रंजन गर्ग ने कहा कि यह एमओयू दोनों संस्थानों के लिए अकादमिक और शोध सहयोग का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इससे तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी नवाचार का समन्वय जरूरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. गोविंद सहाय शुक्ल ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी नवाचार का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इस साझेदारी से शोधकर्ताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों को संयुक्त अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान के बेहतर अवसर मिलेंगे।