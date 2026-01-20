सिर पर सजेगी केसरिया पाग, पहनेंगे चोला-धोती, पंजा-गेडिया के साथ होगा बटुआ

पुष्करणा सावा 10 फरवरी को होगा। घरों में मांगलिक गीतों की गूंज प्रारंभ हो गई है। सावे के अवसर पर बटुकों के होने वाले यज्ञोपवीत संस्कार के लिए भी तैयारियां चल रही है। जिन युवक-युवतियों का विवाह सावे के दिन होना है, उनके मांगलिक कार्यक्रमों की शुरूआत हाथधान परंपरा से होगी। इस दौरान पीठी, अटाळ, लखदख सहित युवक-युवतियां बन्ना बनड़ी का स्वरूप धरेंगे। जिन युवकों का विवाह होना है वे सिर पर केसरिया पाग, केसरिया चोला और सफेद पायजामा पहनेंगे। हाथों में लोहे का गेडिया और गेडिये पर कलात्मक बटुआ बंधा होगा, बटुए में खाटा-सुपारी होंगे। इसी प्रकार जिन युवतियों का विवाह होना है वे बनड़ी केसरिया धोती पहनेगी। हाथों में लोहे का पंजा और उस पर बटुआ बंधा होगा। घरों में बन्ना बनड़ी के वस्त्र, गेडिया, पंजा, बटुआ इत्यादि को तैयार किया जा रहा है। बाजार में केसरिया रंग के चोला, धोती, पाग को रंगवाने का कार्य बड़े स्तर पर चल रहा है। वहीं अनेक युवा रेडिमेड केसरिया चोला भी खरीद रहे हैं। घर परिवार की महिलाएं बन्ना बनड़ी के बटुओं को कनार, फूल पत्तियों से कलात्मक रूप से सजा रही है।