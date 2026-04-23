जानिए कैसे 8वीं पास Shiv Ratan Agarwal उर्फ ‘फन्ना बाबू’ ने बनाया बीकानेर की भुजिया को ‘इंटरनेशनल ब्रांड’

उन्होंने पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मशीन आधारित उत्पादन पर जोर देकर इस क्षेत्र में नई दिशा दी। उनकी सोच थी कि बीकानेर की पहचान रही बीकानेरी भुजिया को देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंचाया जाए। उन्होंने ब्रांड का नाम भी बीकानेर शहर के संस्थापक राव बीका के नाम पर रखा। जो सही फैसला साबित हुआ और यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल्दी ही बड़े ब्रांड्स में शुमार हो गया। भुजिया के साथ-साथ नमकीन, मिठाइयों और रेडी-टू-ईट उत्पादों के विस्तार ने बीकाजी को एक मजबूत पहचान दी।