आज वैज्ञानिक सफलताएं जितनी उन्नत हो रही हैं उतनी ही व्यावहारिक भी

राजकीय डूंगर कॉलेज में रेडिएशन बायोलॉजी एवं कैंसर रिसर्च के फ्रंटियर्स विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज सोमवार को हुआ। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज वैज्ञानिक सफलताएं जितनी उन्नत होती जा रही हैं, उतनी ही व्यावहारिक भी हो रही हैं। इस दिशा को और बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रयोगशालाओं में होने वाली खोज तेजी से क्लिनिक तक पहुंचे, जिससे चिकित्सकों के व्यावहारिक अनुभव एवं अवलोकन फिर से बेसिक साइंस को दिशा दे सकें। उन्होंने कहा कि यही सतत संवाद, आधुनिक चिकित्सा को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और मानवीय बनाता है। हाल के वर्षों में भारत के वैज्ञानिक इको सिस्टम और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से डायग्नोस्ट्क्सि की सटीकता बढ़ाने, किफायती उपचार विकल्प विकसित करने और गुणवत्तापूर्ण देखभाल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में देश ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
महाविद्यालय सचेत और सजग
कार्यक्रम के दौरान बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को दिशा देने वाले होते हैं। एमजीएसयू कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कैंसर आज मानवता के लिए बड़ा खतरा है। प्राचार्य प्रो. राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि इस आयोजन से आने वाले परिणामों से इस भयानक रोग से सामना करने हमारी शक्ति में इजाफा होगा। इस दौरान सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा पुष्पेंद्र सिंह, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च केंद्र की निदेशक डॉ. नीति शर्मा, प्राणिशास्त्र विभाग के प्रभारी डॉ. प्रताप सिंह, संयोजक डॉ अर्चना पुरोहित ने विचार व्यक्त किए।
पहले दिन तीन सत्र
प्रो. कैलाश स्वामी ने बताया कि पहले दिन कांफ्रेंस में तीन तकनीकी सत्र हुए। जिसमे डॉ. अरुण चौगले, श्रीलंका के डॉ जयसिंघम, जेयासुगीथथान, लुधियाना के डॉ. मेरी जोन, कनाडा के डॉ. राज नारनावारे ने विकिरण के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों पर प्रकाश डाला। सत्र की अध्यक्षता डॉ. कमलेश मुंबरेकर, डॉ. एमडी शर्मा के साथ उप्पल घोष ने की। द्वितीय सत्र में सिंगापुर से डॉ. प्रकाश हांडे, इटली की लुका जेंटाइल, कोलंबिया के डॉ. मारिया प्लाजस, जर्मनी से डॉ. जॉर्ज इलिकीस, डॉ. एस एन शर्मा ऑनलाइन जुड़कर विकिरण पर मेडिकल फिजिक्स द्वितीयक कैंसर स्टेज पर प्रकाश डाला। तृतीय सत्र कॉलेज के व्योम केंद्र पर सम्पन्न हुआ,। जिसमे सात शोध पत्र का वाचन हुआ।
