20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

आज वैज्ञानिक सफलताएं जितनी उन्नत हो रही हैं उतनी ही व्यावहारिक भी

डूंगर कॉलेज में दो दिवसीय सम्मेलन का आगाज

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Jan 20, 2026

पत्रिका फोटो।

पत्रिका फोटो।

राजकीय डूंगर कॉलेज में रेडिएशन बायोलॉजी एवं कैंसर रिसर्च के फ्रंटियर्स विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज सोमवार को हुआ। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज वैज्ञानिक सफलताएं जितनी उन्नत होती जा रही हैं, उतनी ही व्यावहारिक भी हो रही हैं। इस दिशा को और बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रयोगशालाओं में होने वाली खोज तेजी से क्लिनिक तक पहुंचे, जिससे चिकित्सकों के व्यावहारिक अनुभव एवं अवलोकन फिर से बेसिक साइंस को दिशा दे सकें। उन्होंने कहा कि यही सतत संवाद, आधुनिक चिकित्सा को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और मानवीय बनाता है। हाल के वर्षों में भारत के वैज्ञानिक इको सिस्टम और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से डायग्नोस्ट्क्सि की सटीकता बढ़ाने, किफायती उपचार विकल्प विकसित करने और गुणवत्तापूर्ण देखभाल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में देश ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

महाविद्यालय सचेत और सजग
कार्यक्रम के दौरान बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को दिशा देने वाले होते हैं। एमजीएसयू कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कैंसर आज मानवता के लिए बड़ा खतरा है। प्राचार्य प्रो. राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि इस आयोजन से आने वाले परिणामों से इस भयानक रोग से सामना करने हमारी शक्ति में इजाफा होगा। इस दौरान सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा पुष्पेंद्र सिंह, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च केंद्र की निदेशक डॉ. नीति शर्मा, प्राणिशास्त्र विभाग के प्रभारी डॉ. प्रताप सिंह, संयोजक डॉ अर्चना पुरोहित ने विचार व्यक्त किए।

पहले दिन तीन सत्र
प्रो. कैलाश स्वामी ने बताया कि पहले दिन कांफ्रेंस में तीन तकनीकी सत्र हुए। जिसमे डॉ. अरुण चौगले, श्रीलंका के डॉ जयसिंघम, जेयासुगीथथान, लुधियाना के डॉ. मेरी जोन, कनाडा के डॉ. राज नारनावारे ने विकिरण के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों पर प्रकाश डाला। सत्र की अध्यक्षता डॉ. कमलेश मुंबरेकर, डॉ. एमडी शर्मा के साथ उप्पल घोष ने की। द्वितीय सत्र में सिंगापुर से डॉ. प्रकाश हांडे, इटली की लुका जेंटाइल, कोलंबिया के डॉ. मारिया प्लाजस, जर्मनी से डॉ. जॉर्ज इलिकीस, डॉ. एस एन शर्मा ऑनलाइन जुड़कर विकिरण पर मेडिकल फिजिक्स द्वितीयक कैंसर स्टेज पर प्रकाश डाला। तृतीय सत्र कॉलेज के व्योम केंद्र पर सम्पन्न हुआ,। जिसमे सात शोध पत्र का वाचन हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 06:27 pm

Published on:

20 Jan 2026 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / आज वैज्ञानिक सफलताएं जितनी उन्नत हो रही हैं उतनी ही व्यावहारिक भी

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिर पर सजेगी केसरिया पाग, पहनेंगे चोला-धोती, पंजा-गेडिया के साथ होगा बटुआ

पत्रिका फोटो।
बीकानेर

कबड्डी की पकड़ भी पड़ रही ढीली… पारंपरिक खेलों पर क्रिकेट भारी

बज्जू में क्रिकेट खेलते खिलाड़ी।
बीकानेर

Bikaner: दादी की अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे पोते की दर्दनाक मौत, चलती ट्रेन से गिरा, परिवार में कोहराम

Fell from train, young man fell from train, fell from moving train, young man died after falling from train, Bikaner News, Rajasthan News, ट्रेन से गिरा, युवक ट्रेन से गिरा, चलती ट्रेन से गिरा, ट्रेन से गिरे युवक की मौत, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बीकानेर

‘पत्नी गैर मर्दों से फोन पर बात करती थी, मुझे सामाजिक अपमान सहना पड़ा’, तलाक केस में कोर्ट ने बॉयफ्रेंड को बनाया पक्षकार

Bikaner Family Court
बीकानेर

बीकानेर ने देखी हजारों बच्चों की मुस्कान, खिले चेहरों ने बढ़ा दी बीकाणा की रौनक, देखते ही बन रहा था उत्साह और ललक

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.