आज वैज्ञानिक सफलताएं जितनी उन्नत हो रही हैं उतनी ही व्यावहारिक भी

राजकीय डूंगर कॉलेज में रेडिएशन बायोलॉजी एवं कैंसर रिसर्च के फ्रंटियर्स विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज सोमवार को हुआ। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज वैज्ञानिक सफलताएं जितनी उन्नत होती जा रही हैं, उतनी ही व्यावहारिक भी हो रही हैं। इस दिशा को और बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रयोगशालाओं में होने वाली खोज तेजी से क्लिनिक तक पहुंचे, जिससे चिकित्सकों के व्यावहारिक अनुभव एवं अवलोकन फिर से बेसिक साइंस को दिशा दे सकें। उन्होंने कहा कि यही सतत संवाद, आधुनिक चिकित्सा को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और मानवीय बनाता है। हाल के वर्षों में भारत के वैज्ञानिक इको सिस्टम और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से डायग्नोस्ट्क्सि की सटीकता बढ़ाने, किफायती उपचार विकल्प विकसित करने और गुणवत्तापूर्ण देखभाल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में देश ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।