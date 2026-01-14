Viral Giant Radish: 9 किलो वजनी और 25 इंच की विशाल मूली देखकर चौंक गया हर कोई, बीकानेर के किसान की फोटो हो रही वायरल

Giant Radish Of Bikaner Farmer: बीकानेर में जयपुर रोड स्थित एक निजी फार्म हाउस में एक अनोखी मूली उगी है, जो अपनी विशालता के कारण अब सुर्खियों में है। इस मूली का वजन करीब 9 किलो है और इसकी लंबाई लगभग 25 इंच है। इस विशाल मूली को देखकर हर कोई चौंक गया। इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।