कोटा

Viral Video: कोटा में 10 मिनट तक चली पैंथर और बैल की लड़ाई, देखें वायरल वीडियो

Kota News: मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रविवार शाम एक पैंथर और बैल के बीच हुई 10 मिनट तक की जबरदस्त लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कोटा

Akshita Deora

Jan 12, 2026

फोटो: पत्रिका

Panther And Bull Fight: डर के आगे जीत है, यह स्लोगन आपने टीवी पर देखा और सुना होगा लेकिन ऐसा ही कुछ रविवार को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देखने को मिला। यहां रविवार शाम शिकार की तलाश में आया पैंथर खुद शिकार होते-होते बच गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल शाम पांच बजे एक पैंथर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रावतभाटा मार्ग पर कोलीपुरा घाटा की पुलिया के पास शिकार की तलाश में आया और वहां चर रहे एक बैल पर हमला कर दिया।

पलभर में ही दोनों आमने-सामने हो गए और बैल ने अपनी जान बचाने और पैंथर शिकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। करीब 10 मिनट तक चले इस संघर्ष में आखिर जीत बैल की हुई और पैंथर को दबे पांव भागना पड़ा।

इस संघर्ष का वीडियो कार से रावतभाटा आ रहे कोटा निवासी शिक्षक परमेश्वर राठौर और बृजबिहारी मेघवाल ने बनाया है।

Published on:

12 Jan 2026 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Viral Video: कोटा में 10 मिनट तक चली पैंथर और बैल की लड़ाई, देखें वायरल वीडियो

कोटा

राजस्थान न्यूज़

