जब मोबाइल मिला तो लौट आई यादें, भरोसा और सुकून

बीकानेर. किसी की मां की आखिरी तस्वीर, किसी बच्चे की पहली मुस्कान। किसी मेहनतकश की रोज़ी-रोटी से जुड़ी जानकारी। इन सबके लिए मोबाइल गुम होने के बाद से परेशान कई लोगों के चेहरे पर शुक्रवार को सुकून नजर आया। पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 170 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपने शुरू किए है। हालांकि पुलिस को मोबाइल खोजने में बड़ी मदद उस ऐप से मिली, जिस पर पुलिस गुम या चोरी मोबाइल की जानकारी अपलोड करती है। फिर जैसे ही वह मोबाइल कहीं एक्टिव होता है, तुरंत पुलिस को सूचना मिल जाती है।पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा और पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशन में जिला पुलिस की टीमों ने चोरी, गुमशुदगी और छीना-झपटी में गए करीब 40 लाख रुपए कीमत के 170 मोबाइल बरामद किए हैं।
पुलिस ने तकनीकी दक्षता और सतत निगरानी कर इन मोबाइलों को मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों से ट्रेस कर बरामद किए है। इस पूरे प्रयास में साइबर सेल के एएसआइ दीपक यादव और थानाें की टीमों की मेहनत काम आई।एएसपी सिटी चक्रवृती सिंह राठौड़ के अनुसार 60 मोबाइल साइबर सेल, नयाशहर से 21, कोटगेट से 20, श्रीडूंगरगढ़ से 9, नोखा से 8, कोलायत व साइबर थाना से 6-6, खाजूवाला, जामसर व जेएनवीसी से 5-5 सहित अन्य थाना क्षेत्रों से चोरी, गुम या झीना झपटी में गए थे।
पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बरामद मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपना शुरू कर दिया। इस मौके पर अपना खोया मोबाइल पाकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। सीओ सदर अनुष्ठा कालिया ने लोगों को उनके मोबाइल सुपुर्द किए।
बीकानेर पुलिस की यह कार्रवाई बताती है कि कानून व्यवस्था का असली चेहरा तब सामने आता है, जब वह संवेदना, भरोसे और मानवता के साथ आम आदमी के जीवन से जुड़ता है। यह सिर्फ मोबाइल की वापसी नहीं, बल्कि टूटी उम्मीदों को जोड़ने की कहानी है।
कावेन्द्र सिंह सागर, पुलिस अधीक्षक बीकानेर
