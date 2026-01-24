जब मोबाइल मिला तो लौट आई यादें, भरोसा और सुकून

बीकानेर. किसी की मां की आखिरी तस्वीर, किसी बच्चे की पहली मुस्कान। किसी मेहनतकश की रोज़ी-रोटी से जुड़ी जानकारी। इन सबके लिए मोबाइल गुम होने के बाद से परेशान कई लोगों के चेहरे पर शुक्रवार को सुकून नजर आया। पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 170 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपने शुरू किए है। हालांकि पुलिस को मोबाइल खोजने में बड़ी मदद उस ऐप से मिली, जिस पर पुलिस गुम या चोरी मोबाइल की जानकारी अपलोड करती है। फिर जैसे ही वह मोबाइल कहीं एक्टिव होता है, तुरंत पुलिस को सूचना मिल जाती है।पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा और पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशन में जिला पुलिस की टीमों ने चोरी, गुमशुदगी और छीना-झपटी में गए करीब 40 लाख रुपए कीमत के 170 मोबाइल बरामद किए हैं।