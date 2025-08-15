जहां गूंजते थे ‘भारत माता की जय’… वहां अब सन्नाटा, यह हाल कि मन रो पड़े और दिल…

पूर्व पार्षद पारस मारु का कहना है “यह भूमि पूजनीय है। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण शर्मा बताते थे कि यहां सैकड़ों सेनानियों ने कठोर यातनाएं सही। इसे बदहाल देख मन दुखी होता है। स्मारक, सेनानी दीर्घा और म्यूजियम बनना जरूरी है।” स्वतंत्रता सेनानी आश्रित संघ के अध्यक्ष शांति प्रसाद शर्मा कहते हैं, “भूमि चाहे बिके, लेकिन इतिहास अक्षुण्ण रहना चाहिए। यहां के गौरव को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। ताकि आने वाली पीढि़यां इस जमीन के इतिहास और गौरव को जान सकें।”