युवा संबल मेले ने 1 हजार 179 युवाओं को दिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर पहला संभाग स्तरीय युवा संबल मेला मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ। मेले में 42 नियोक्ताओं ने रोजगार के सात हजार अवसर उपलब्ध करवाए। मेले के लिए 5 हजार 226 युवाओं का पंजीकरण हुआ तथा 1 हजार 179 युवाओं का विभिन्न ट्रेड्स के तहत प्राथमिक चयन किया गया। शिविर में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नियोजकों के अतिरिक्त 11 विभिन्न सरकारी विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा 352 बेरोजगार प्रार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन एवं ऋण सुविधाओं की जानकारी के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मेले का उद्घाटन बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र विधायक जेठानंद व्यास, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि तथा सुमन छाजेड़ ने किया। सभी ने मेले में लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा इनके द्वारा उपलब्ध वैकेंसी की जानकारी ली। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित साहित्य का वितरण किया गया।