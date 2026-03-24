NH पर बर्थडे सेलिब्रेशन… आधी रात सड़क पर युवक-युवती कर रहे थे ये काम, पुलिस पहुंची तो खुला राज

NH पर बर्थडे सेलिब्रेशन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Birthday Celebration on NH: बिलासपुर जिले के थाना सकरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर देर रात बर्थडे पार्टी करना चार युवाओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने बीच सड़क कार खड़ी कर जाम लगाने और शराब पीने के आरोप में तीन युवकों और एक युवती को पकड़कर कार्रवाई की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 मार्च की रात करीब 11.50 बजे सकरी पुलिस की टीम के साथ पेट्रोलिंग पर निकली थी। इसी दौरान सूचना मिली कि काले रंग की हुडंई वर्ना कार (सीजी 07 बीएच 9996) में कुछ युवक-युवती संबलपुरी ओवरब्रिज पर गाड़ी खड़ी कर सड़क जाम कर रहे हैं और वहीं शराब पार्टी कर रहे हैं।
पुलिस टीम रात 12 बजे सम्बलपुरी ओवरब्रिज पहुंची। वहां देखा गया कि एक कार बीच सड़क पर खड़ी है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। कार के पास तीन युवक और एक युवती मौजूद थे, जो चखना खा रहे थे। वाहन की तलाशी लेने पर अंदर कटा हुआ केक भी मिला।
पुलिस ने मौके पर ही सभी आरोपियों की एल्कोमीटर से जांच की, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। पूछताछ में युवकों ने अपने नाम निहाल साडिल्य (22), अतुल वर्मा (21), प्रियांशु चौरासिया (19) निवासी कोरबा और युवती आदिति भंडारी (19) निवासी बिलासपुर बताया। निहाल साडिल्य का जन्मदिन होना भी सामने आया। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
2. बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर- बीच सडक़ पर शुक्रवार की रात कार रोककर सोनहत के बीएमओ ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस दौरान बीएमओ का एक साथी भी मौजूद था। दोनों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा और जमकर आतिशबाजी भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे संज्ञान में लेकर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने बीएमओ डॉ. अनित बखला व उसके दोस्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है… पूरी खबर पढ़े
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