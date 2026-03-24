NH पर बर्थडे सेलिब्रेशन… आधी रात सड़क पर युवक-युवती कर रहे थे ये काम, पुलिस पहुंची तो खुला राज

2. बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर- बीच सडक़ पर शुक्रवार की रात कार रोककर सोनहत के बीएमओ ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस दौरान बीएमओ का एक साथी भी मौजूद था। दोनों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा और जमकर आतिशबाजी भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे संज्ञान में लेकर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने बीएमओ डॉ. अनित बखला व उसके दोस्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है… पूरी खबर पढ़े