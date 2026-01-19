CG News: रोटी बचाने की कोशिश बनी हादसे की वजह, राजस्थान में CG के SI की मौत, पुलिस विभाग शोक में…

दिवंगत टीआई नंदलाल पैकरा की पत्नी तखतपुर में शिक्षिका हैं। परिवार को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, घर में कोहराम मच गया। पुलिस विभाग भी परिजनों के संपर्क में है। नंदलाल पैकरा के आकस्मिक निधन से न केवल मुंगेली जिला बल्कि पूरे प्रदेश के पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है। वे अपने कर्तव्यनिष्ठा, सरल स्वभाव और अनुशासित कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। उनके निधन को पुलिस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।