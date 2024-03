Submitted by:

बाबा मैहर शाह जी का 13वां मूर्ति स्थापना दिवस बाबा मैहर शाह दरबार चकरभाठा में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मैहर शाह दरबार सतना के प्रमुख संत बाबा पुरुषोत्तम दास जी का विशेष रूप से बिलासपुर आगमन हुआ

Baba Maihar Shah Ji's 13th idol installation day was celebrated with pomp and show.