CG News: BALLB चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश, खुद को किया आग के हवाले, हालत गंभीर

किसान को लिव-इन पार्टनर के साथ जिंदा जलाया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
News बिलासपुर जिले में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGV) के एक छात्र द्वारा खुद को आग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय के लॉ विभाग में BALLB चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र आयुष यादव ने 15 जनवरी की सुबह अज्ञात कारणों के चलते खुद को आग के हवाले कर दिया।
घटना के बाद छात्र को तत्काल गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उसके उपचार में जुटी हुई है। हालांकि, छात्र ने यह आत्मघाती कदम किस स्थान पर और किन परिस्थितियों में उठाया, इसे लेकर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट हुआ है कि घटना कैंपस के भीतर नहीं हुई है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने छात्र का मोबाइल फोन अपनी कस्टडी में ले लिया है और कॉल रिकॉर्ड्स व अन्य संदेशों की बारीकी से जांच की जा रही है। छात्र के परिजनों और सहपाठियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आयुष पिछले कुछ दिनों से किसी मानसिक तनाव में था या नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से तफ्तीश कर रहे हैं और तथ्यों के सामने आने का इंतज़ार किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग