तू मुझे नहीं जानता, तेरे को… BJP नेता की दबंगई! डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तखतपुर में रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान मुंगेली के भाजयुमो जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक के बेटे तरुण खांडेकर द्वारा डॉक्टर से गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने का गंभीर मामला सामने आया है। डॉक्टर की लिखित शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने आरोपी भाजयुमो मुंगेली जिलाध्यक्ष तरुण के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 296, 351(2) और 221 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है।