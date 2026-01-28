तू मुझे नहीं जानता, तेरे को… BJP नेता की दबंगई! डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

बीजेपी नेता की दबंगई! डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज ( Photo - Patrika )
Bilaspur news: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से पूर्व विधायक के बेटे तरुण खांडेकर की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि आधी रात स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तरुण खांडेकर ने डॉक्टर के साथ गाली गालौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस घटना को लेकर डॉक्टरों ने सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तखतपुर में रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान मुंगेली के भाजयुमो जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक के बेटे तरुण खांडेकर द्वारा डॉक्टर से गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने का गंभीर मामला सामने आया है। डॉक्टर की लिखित शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने आरोपी भाजयुमो मुंगेली जिलाध्यक्ष तरुण के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 296, 351(2) और 221 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ता डॉ.अभिषेक पात्रो, निवासी विनोबा नगर बिलासपुर, जो वर्तमान में सीएचसी तखतपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 24 जनवरी की रात वे रात्रि ड्यूटी पर कार्यरत थे। इसी दौरान रात लगभग 9:40 बजे तरुण अपनी माता को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉ. पात्रो के अनुसार, आरोपी ने चिकित्सकीय नियमों को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से इलाज कराने का दबाव बनाया।
डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय कारणों से असहमति जताने पर आरोपी उग्र हो गया और गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने कहा- तू मुझे नहीं जानता और जान से मारने की धमकी दी और इलाज की प्रक्रिया को लेकर डराने का प्रयास किया। आरोपी ने स्व
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग