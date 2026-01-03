बिलासपुर में हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 लोगों की मौत… पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे थे अमरकंटक

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की जानकारी मृतकों और घायलों के परिजनों को दी गई। इसके बाद परिजन रायपुर से रतनपुर पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए, जिन्हें रायपुर ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।