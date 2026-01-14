14 जनवरी 2026,

बुधवार

बिलासपुर

बुर्का और हेलमेट पहनकर दुकानों में प्रवेश पर प्रतिबंध, सर्राफा एसोसिएशन का कड़ा फैसला

CG News: नवापारा-राजिम लूटकांड के बाद सर्राफा एसोसिएशन ने कड़ा रूख अपनाया है। फैसला लिया है कि अब कोई भी शख्स हेलमेट और बुर्का पहनकर दुकान में प्रवेश नहीं करेगा..

बिलासपुर

Chandu Nirmalkar

Jan 14, 2026

CG News: नवापारा-राजिम में हाल ही में हुई सर्राफा लूट की सनसनीखेज वारदात के बाद प्रदेशभर के स्वर्णकारों और सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है। ( CG News ) सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन ने एक आपातारोप कालीन हाई-प्रोफाइल बैठक बुलाई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल सोनी ने की। बैठक में सुरक्षा के मानकों पर गहन चर्चा की गई और सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय लिया गया।

CG News: चेहरा ढंककर आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश

एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि अब प्रदेश की किसी भी सर्राफा दुकान में हेलमेट या बुर्का पहनकर आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सीसीटीवी कैमरों में संदिग्धों की पहचान स्पष्ट हो सके और अपराधियों के हौसले पस्त किए जा सकें।

दिग्गज व्यापारी नेताओं की रही मौजूदगी

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों ने शिरकत की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव साझा किए:

  • कमल सोनी (प्रदेश अध्यक्ष)
  • प्रकाश गोलचा (बिलासपुर)
  • हर्षवर्धन जैन (रायपुर)
  • प्रदीप घोरपोड़े (रायपुर)
  • संजय कुमार कनुगा (रायपुर)
  • उत्तम चंद भंडारी (दुर्ग)
  • पवन अग्रवाल (बिलासपुर)
  • राजू दुग्गड़ (बस्तर)
  • राजेश सोनी (सरगुजा)

सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की अपील

प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों में आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाएं और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस व एसोसिएशन को दें। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि सर्राफा व्यापारियों को उचित सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए और नवापारा लूटकांड के दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।

