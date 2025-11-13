सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बिलासपुर में मचा बवाल, इधर कथावाचक आशुतोष ने मांगी माफी

वीडियो वायरल होने के बाद समाज में भारी नाराजगी फैल गई। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग तखतपुर थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग और नारेबाजी होती रही। समाज के लोगों का कहना है कि व्यासपीठ से की गई ऐसी बातें धार्मिक सौहार्द बिगाडऩे वाली हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कथावाचक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इधर पुलिस ने कथा स्थल टिकरीपारा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पंडाल और आसपास पुलिस बल तैनात है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।