सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बिलासपुर में मचा बवाल, इधर कथावाचक आशुतोष ने मांगी माफी

कथावाचक की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सतनामी समाज पहुंचा थाने ( Photo - Patrika)
CG News: बिलासपुर में श्रीमद्भागवत कथा के दौरान सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। ( CG News ) घटना तखतपुर के ग्राम टिकरीपारा की है, जहां कथा के चौथे दिन बुधवार को कथावाचक ने सतनामी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।
वीडियो वायरल होने के बाद समाज में भारी नाराजगी फैल गई। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग तखतपुर थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग और नारेबाजी होती रही। समाज के लोगों का कहना है कि व्यासपीठ से की गई ऐसी बातें धार्मिक सौहार्द बिगाडऩे वाली हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कथावाचक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इधर पुलिस ने कथा स्थल टिकरीपारा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पंडाल और आसपास पुलिस बल तैनात है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।
कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने खेद व्यक्त करते कहा कि मेरे शब्दों से यदि किसी समाज या भाई-बहन की भावना आहत हुई है, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। सभी धर्म और पंथ हमारे परिवार के सदस्य हैं। अधूरी जानकारी में कहे गए शब्दों के लिए मुझे गहरा अफसोस है।
ग्रामीण एएसपी, अर्चना झा ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग