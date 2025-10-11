रानी बनाकर रखूंगा… इलाज कराने आई युवती के साथ क्लिनिक में बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी गिरफ्तार

झोलाछाप डॉक्टर ने युवती के साथ किया दुष्कर्म ( पत्रिका फाइल फोटो)
CG Rape Case: बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र से एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया है। गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज के बहाने एक युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। ( CG News ) जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने रायपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में झूठी शादी रचा ली। बाद में जब युवती को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाला है, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले तबीयत खराब होने पर गांव के ही एक क्लीनिक में इलाज कराने गई थी। वहां झोला छाप डॉक्टर सरजू साहू 38 वर्ष से उसकी पहचान हुई। इलाज के दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और लगातार संपर्क में रहने लगा। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने शादी का झांसा देकर 5 जनवरी 2024 को अपने क्लिनिक में धमकाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद वह उसे बार-बार फोन कर बुलाता और संबंध बनाता रहा। युवती के बार-बार शादी की मांग करने पर आरोपी ने 21 अप्रैल 2025 को रायपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी का नाटक रचाया और फिर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में जब युवती को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा और बाल-बच्चेदार है, तो उसने परिजनों को घटना बताई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग