रानी बनाकर रखूंगा… इलाज कराने आई युवती के साथ क्लिनिक में बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case: बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र से एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया है। गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज के बहाने एक युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। ( CG News ) जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने रायपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में झूठी शादी रचा ली। बाद में जब युवती को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाला है, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है।