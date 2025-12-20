पति की लापरवाही बनी तलाक की वजह! हाई कोर्ट ने कहा- भरण-पोषण नहीं देने पर मुस्लिम महिला को तलाक का अधिकार…

यह मामला झारखंड के बोकारो जिले की एक मुस्लिम महिला से जुड़ा है, जिसका निकाह 30 सितंबर 2015 को छत्तीसगढ़ निवासी युवक से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। निकाह के महज 15 दिनों बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई और तब से वहीं रह रही है। दोनों के बीच लंबे समय से अलगाव बना रहा। पत्नी ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पति ने मई 2016 से उसे किसी भी प्रकार का भरण-पोषण नहीं दिया।