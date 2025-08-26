गणेश चतुर्थी पर DJ बजेंगे या नहीं, नियमों को लेकर सख्त हुई प्रशासन, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

पर्व के दौरान आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया गया। एडीएम ने शांति समिति के सदस्यों और समाज प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि शहर की गौरवशाली परपरा की तरह इस बार भी आपसी समन्वय और भाईचारे की भावना के साथ पर्व मनाएं। पर्व के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।