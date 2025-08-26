Patrika LogoSwitch to English

गणेश चतुर्थी पर DJ बजेंगे या नहीं, नियमों को लेकर सख्त हुई प्रशासन, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

बिलासपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 26, 2025

DJ Ban: जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। एडीएम एस.एस. दुबे की मौजूदगी में बैठक में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी तथा 6 सिंतबर को मनाए जाने वाले ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे की भावना के साथ मनाने का निर्णय लिया गया।

DJ Ban: एडीएम ने ली बैठक

पर्व के दौरान आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया गया। एडीएम ने शांति समिति के सदस्यों और समाज प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि शहर की गौरवशाली परपरा की तरह इस बार भी आपसी समन्वय और भाईचारे की भावना के साथ पर्व मनाएं। पर्व के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

इसके साथ ही सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को साउंड लिमिटर लगवाना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में ध्वनि 70 डेसीबल से अधिक न हो अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोजन समितियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मनोरंजक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

समितियों को देनी होगी विसर्जन की सूचना

पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसके साथ ही 5, 6 और 7 सितबर को ही गणेश विसर्जन का निर्णय लिया गया। समितियों को विसर्जन की सूचना और रूट चार्ट की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी। विसर्जन के दौरान आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।

Chhattisgarh / Bilaspur / गणेश चतुर्थी पर DJ बजेंगे या नहीं, नियमों को लेकर सख्त हुई प्रशासन, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

