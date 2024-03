चेट्रीचंड्र पर होगा भव्य सिंध मेला का आयोजन, तैयारी शुरू

Submitted by:

बिलासपुरPublished: Mar 20, 2024 12:04:53 am

भारतीय सिन्धु सभा बिलासपुर शाखा की 16 मार्च2024 को स्थानीय होटल रेड डायमंड में आम बैठक हुई। सर्वप्रथम सिंधी समाज के इष्टदेव झूलेलाल साईं के जयघोष के साथ बैठक की शुरुआत हुई।

Grand Sindh fair will be organized at Chetrichandra, preparations begin