पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- पत्नी का किसी युवक के साथ था अफेयर…

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रविवार सुबह एक दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां एक मकान के अंदर से पत्नी की लाश बिस्तर पर और पति का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। प्रथम दृष्ट्या घटना हत्या के बाद आत्महत्या की लग रही है, लेकिन पुलिस इसे गंभीर अपराध मानकर हर एंगल से जांच कर रही है।