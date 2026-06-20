MBBS Service Bond: मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सेवा बांड पर हाईकोर्ट ने बदले नियमों के मायने

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने दलील दी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल, डेंटल एवं फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट प्रवेश नियम 2025 के नियम 10(6) के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप पूर्ण होने के छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो सेवा बांड स्वतः समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद आयोजित काउंसलिंग या जारी किए गए नियुक्ति आदेशों के आधार पर समाप्त हो चुके बांड को फिर से लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही एनओसी नहीं मिलने से छात्रों के उच्च शिक्षा और करियर के अवसर प्रभावित हो रहे थे।