सर्पदंश या साजिश? बिलासपुर के 17 करोड़ के घोटाले में नए खुलासे, मुआवजे के लिए रची गई फर्जी कहानी

Bilaspur Snake Bite Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सर्पदंश मुआवजा मामले ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि दस्तावेजों में सांप काटने से मौत दिखाकर 431 मामलों में करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपए का मुआवजा लिया गया। मामले की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और अब तक कई थानों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस फर्जी दस्तावेज, मुआवजा लेने वालों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में आगे और खुलासे होने की संभावना है।