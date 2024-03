संत अम्मा अद्दी की मासिक वर्सी धूमधाम से मनाई गई

Submitted by:

सिंधी कॉलोनी स्थित धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थाहिरिया सिंग दरबार में संत माता अद्दी की मीठी याद में मासिक वर्सी मनाई गई

Monthly anniversary of Saint Amma Addi was celebrated with pomp