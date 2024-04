चोरभट्टी कला : अखंड नवधा रामायण का आयोजन, बह रही भक्ति की बयार

Submitted by:

चोरभट्टी कला में 30 मार्च से अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया जा रहा है। इस अद्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत, समस्त ग्रामवासी भव्य कलश यात्रा के साथ दीप प्रज्ज्वलित करके शाम 7 बजे से 9 दिनों तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की संगीतमय कथा प्रसंग का आनंद लिया जा रहा है।

Organization of Akhand Navadha Ramayana, wind of devotion is blowing