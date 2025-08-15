निगम की बड़ी कार्रवाई, अरपा-एसटीपी के दो ठेकेदारों पर 4.51 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, ठेका भी निरस्त, जानें वजह

पहले 2 अप्रैल 2025 को कंपनी पर 37.50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसके बाद स्मार्ट सिटी ने ठेका निरस्त करते हुए 3 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया और बांई ओर की सड़क के लिए नया टेंडर जारी कर दिया। इसी तरह मंगला स्थित दोनों एसटीपी प्रोजेक्ट में कार्य में देरी पर ठेकेदार को 1.41 करोड़ रुपये की पेनाल्टी और अंतिम नोटिस दिया गया। स्मार्ट सिटी के इस सख्त रुख से अन्य ठेका कंपनियों में हड़कंप है और अब समयसीमा में काम पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।