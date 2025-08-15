निगम की बड़ी कार्रवाई, अरपा-एसटीपी के दो ठेकेदारों पर 4.51 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, ठेका भी निरस्त, जानें वजह

Bilaspur News: स्मार्ट सिटी ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए निगम ने लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और ठेके निरस्त कर दिए। सबसे बड़ी कार्रवाई अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना के तहत नदी के बाई ओर इंदिरा सेतु से पुराने पुल तक निर्माणाधीन सड़क कार्य में हुई। 49.94 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, रिटेनिंग वॉल, नाला व अन्य कार्य के लिए गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका दिया गया था। समयसीमा समाप्त होने के बावजूद कार्य अधूरा रहा, एक्सटेंशन के बाद भी प्रगति धीमी रही।
पहले 2 अप्रैल 2025 को कंपनी पर 37.50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसके बाद स्मार्ट सिटी ने ठेका निरस्त करते हुए 3 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया और बांई ओर की सड़क के लिए नया टेंडर जारी कर दिया। इसी तरह मंगला स्थित दोनों एसटीपी प्रोजेक्ट में कार्य में देरी पर ठेकेदार को 1.41 करोड़ रुपये की पेनाल्टी और अंतिम नोटिस दिया गया। स्मार्ट सिटी के इस सख्त रुख से अन्य ठेका कंपनियों में हड़कंप है और अब समयसीमा में काम पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।
नोटिस के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं होने पर 14 अगस्त को एमडी अमित कुमार के निर्देश पर गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियम शर्तों के अनुसार 6 प्रतिशत की दर से 2 करोड़ 99 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया और ठेका निरस्त कर नया टेंडर जारी किया गया। निरस्तीकरण के बाद नियम अनुसार शेष कार्य पर 10 प्रतिशत के हिसाब से 11 लाख 32 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। इस तरह कंपनी पर कुल 3 करोड़ 10 लाख 32 हजार रुपए की पेनाल्टी निरूपित की गई है।
अरपा नदी में दूषित जल रोकने मंगला में 10 एमएलडी (13.54 करोड़) और 6 एमएलडी (8.69 करोड़) क्षमता के दो एसटीपी समेत सड़क व नाला निर्माण श्रद्धा कंस्ट्रक्शन को मिला था, जिसकी गति धीमी रही। कई नोटिस व पेनाल्टी के बावजूद प्रगति न होने पर 14 अगस्त को 10 एमएलडी कार्य पर 94.78 लाख व 19 मई को 40.62 लाख, कुल 1.35 करोड़ का अर्थदंड, जबकि 6 एमएलडी कार्य पर 60.83 लाख व 26.07 लाख, कुल 64.09 लाख का जुर्माना लगाया गया। दोनों प्रोजेक्ट के ठेके निरस्तीकरण की अंतिम चेतावनी दी गई।
निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि अरपा उत्थान और तट संवर्धन योजना के तहत बांई ओर इंदिरा सेतु से नए पुल तक सड़क एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए निरस्त किए गए ठेके को पूरा करने के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने 9 करोड़ 73 लाख रुपए का नया टेंडर जारी किया है। इस मार्ग को अटल पथ के नाम से जाना जाएगा।