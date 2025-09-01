Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

Rain Alert: ताबड़तोड़ बारिश के संकेत! मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट, अगले 3 घंटे में दिखेगा असर

Rain Alert: मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में हुए बदलाव का असर अगले 3 घंअे में दिखेगा..

बिलासपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 01, 2025

CG Weather Heavy rain Alert
CG Weather Heavy rain Alert ( Photo - Patrika )

Rain Alert: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ताबड़तोड़ बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में हो रही मानसून गतिविधियों को लेकर अपडेट जारी किया है। जिसके अनुसार आज फिर से मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ( CG News) अगले 3 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों में इसका असर दिखेगा। वहीं IMD ने 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

Rain Alert: उमसभरी गर्मी से लोग परेशान

कई दिनों से बारिश न होने के कारण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के क्षेत्रों में उमसभरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को दिनभर धूप-छांव का मौसम रहा और रात में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कारण हवा में नमी बढ़ी और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि 1 सितंबर से कहीं-कहीं तेज तो कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर और कोरिया में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है।

CG Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

वहीं, यलो अलर्ट वाले जिलों में नारायणपुर, कोंडागांव, रायगढ़, जशपुर, सुरगुजा और बलरामपुर शामिल हैं। ( CG Weather Alert) इन इलाकों में भी मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी-झरने जैसी जगहों पर सावधानी बरतने की अपील की है।

बिलासपुर को रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के समय धूप और उमस ने लोगों को घरों में पंखे और कूलर के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया। रात में भी तापमान में खास गिरावट नहीं आई, जिससे नींद में खलल पड़ी। अगले तीन दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

01 Sept 2025 02:02 pm

Published on:

01 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Rain Alert: ताबड़तोड़ बारिश के संकेत! मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट, अगले 3 घंटे में दिखेगा असर

