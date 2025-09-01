Rain Alert: ताबड़तोड़ बारिश के संकेत! मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट, अगले 3 घंटे में दिखेगा असर

कई दिनों से बारिश न होने के कारण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के क्षेत्रों में उमसभरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को दिनभर धूप-छांव का मौसम रहा और रात में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कारण हवा में नमी बढ़ी और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि 1 सितंबर से कहीं-कहीं तेज तो कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।