Rakhi 2023 : सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे भाइयों के लिए बहनें भेजेंगी रक्षासूत्र, सैनिकों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए देंगी शुभकामनाएं

Rakhi 2023 : रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देशभक्ति गीत गाते हुए तिलकनगर, राजकिशोरनगर सरस्वती शिशु मंदिरों की छात्राओं ने बार्डर में देश की रक्षा के लिए तैनात फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजने राखी बना रही हैं।

