कोरोना वॉरियर्स को राहत! निजी संस्था से काम करने वालों को भी मिलेगा बोनस अंक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…

मामला फार्मासिस्ट पद पर भर्ती से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता सुनील कुमार मरकाम ने आवेदन किया था। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की मोबाइल यूनिट के माध्यम से बीजापुर जिले के भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं दी थीं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जारी प्रारंभिक सूची में याचिकाकर्ता को 10 बोनस अंक दिए गए थे। लेकिन बाद में अंतिम चयन सूची में यह अंक हटा दिए गए, जिससे उनका चयन प्रभावित हुआ।