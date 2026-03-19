Snake Bite Case: लकड़ियों के ढेर में छिपे सांप ने 3 साल के मासूम को डसा, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत…

मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड पार्षद कोमल पालके का तीन वर्षीय पुत्र हिमांशु गुरुवार सुबह अपने घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान वहां एक बंदर आ गया। बंदर को भगाने के लिए बच्चा पास में रखे लकड़ियों के ढेर पर चढ़ गया, जहां यह दर्दनाक घटना घटित हो गई। बताया जा रहा है कि लकड़ियों के ढेर के बीच एक जहरीला सांप छिपा हुआ था। जैसे ही बच्चा उस पर चढ़ा, सांप ने उसके पैर में काट लिया। सर्पदंश के तुरंत बाद बच्चा घबराकर रोने लगा और घर के अंदर भागा।