CG Judge Transfer: प्रदेश में जजों का व्यापक ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने जारी की नई पोस्टिंग सूची

CG Judge Transfer: सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर भी बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। अंकिता अग्रवाल को भाटापारा से महासमुंद, दिव्या गोयल को सक्ती से जशपुर, शैलेश कुमार वशिष्ठ को बलरामपुर से दुर्ग, हर्षी अग्रवाल को राजनांदगांव से जगदलपुर, मीनू नंद को धमतरी से दंतेवाड़ा, काम्या को घरघोड़ा से बलौदाबाजार और सिद्धार्थ आनंद सोनी को कटघोरा से नावागढ़ (जांजगीर) भेजा गया है। इसी तरह तन्मय ब्रह्म्म को महासमुंद से बिलासपुर, श्वेता ठाकुर को बचेली से रायपुर, विनय कुमार साहू को सरायपाली से धमतरी, प्रेरणा वर्मा को बिलाईगढ़ से कटघोरा, पारुल साय को अंबिकापुर से महासमुंद और मिनी ठाकुर को रायपुर से घरघोड़ा स्थानांतरित किया गया है।