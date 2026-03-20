20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Judge Transfer: प्रदेश में जजों का व्यापक ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने जारी की नई पोस्टिंग सूची

CG Judge Transfer: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य में न्यायिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों समेत अन्य जजों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 20, 2026

न्यायिक अधिकारियों का तबादला (photo source- Patrika)

न्यायिक अधिकारियों का तबादला (photo source- Patrika)

CG Judge Transfer: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा के बाद राज्य में न्यायिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी सूची के अनुसार, जांजगीर-चांपा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत को अंबिकापुर (सरगुजा) स्थानांतरित किया गया है।

CG Judge Transfer: इन्हें दी गई नई जिम्मेदारी

वहीं हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पद पर कार्यरत खिलावन राम रिगरी को कोंडागांव का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। जांजगीर के परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश संघरत्ना भटपहरी को कबीरधाम (कवर्धा) भेजा गया है। इसके अलावा जयदीप गर्ग, जो कोरबा में एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश थे, उन्हें जांजगीर-चांपा का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुमित कपूर को एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक) से रजिस्ट्रार (न्यायिक स्थापना) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जगदलपुर में पदस्थ द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार कोहली और रायपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह को बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। रायपुर के अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार उपाध्याय को हाईकोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक) नियुक्त किया गया है। वहीं कवर्धा के परिवार न्यायाधीश लीलाधर सारथी को कोरबा में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) के पद पर भेजा गया है।

बड़े पैमाने पर तबादले

CG Judge Transfer: सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर भी बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। अंकिता अग्रवाल को भाटापारा से महासमुंद, दिव्या गोयल को सक्ती से जशपुर, शैलेश कुमार वशिष्ठ को बलरामपुर से दुर्ग, हर्षी अग्रवाल को राजनांदगांव से जगदलपुर, मीनू नंद को धमतरी से दंतेवाड़ा, काम्या को घरघोड़ा से बलौदाबाजार और सिद्धार्थ आनंद सोनी को कटघोरा से नावागढ़ (जांजगीर) भेजा गया है। इसी तरह तन्मय ब्रह्म्म को महासमुंद से बिलासपुर, श्वेता ठाकुर को बचेली से रायपुर, विनय कुमार साहू को सरायपाली से धमतरी, प्रेरणा वर्मा को बिलाईगढ़ से कटघोरा, पारुल साय को अंबिकापुर से महासमुंद और मिनी ठाकुर को रायपुर से घरघोड़ा स्थानांतरित किया गया है।

अन्य तबादलों में रिद्धि बुरड़ को रायपुर से भाटापारा, ओम चौहान को रायपुर से बैकुंठपुर, सिद्धार्थ देवांगन को रायपुर से बिलाईगढ़, अंकिता देवदास को रायपुर से सक्ती, माला यादव को बलौदाबाजार से बेमेतरा, प्रगति गुर्दे को रायपुर से महासमुंद और सीमा लकड़ा को कोंडागांव से रायपुर भेजा गया है। इन तबादलों को न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 08:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Judge Transfer: प्रदेश में जजों का व्यापक ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने जारी की नई पोस्टिंग सूची

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर ट्रैक सुधार कार्य के चलते 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले चेक करें list(photo-patrika)
बिलासपुर

लकड़ियों के ढेर में छिपे सांप ने 3 साल के मासूम को डसा, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत...

Snake Bite Case: लकड़ियों के ढेर में छिपे सांप ने 3 साल के मासूम को डसा, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG News: नशे पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, खेत-बाड़ी छान रही पुलिस-प्रशासन की टीम, 70% इलाकों की जांच पूरी

नशे पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ बर्बरता, HC ने पुलिस से मांगा जवाब

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

पहले हाथ काटा, अब गला रेतकर भिखारी ने की आत्महत्या

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.