SIR News: मतदाता सूची से आपका नाम भी कट गया है, तो डरें नहीं… तुरंत भरें फॉर्म-6, ये दस्तावेज जरुरी

SIR News: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में मतदाता सूची से तकरीबन 3.60 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कट गए हैं। ऐसे में अब नाम कटने के मामलों को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 22 जनवरी तक दावा और आपत्तियां ली जा रही हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाकर पुन: नाम जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों और निर्वाचन कर्मियों को तैनात किया गया है, जो मौके पर ही सुनवाई कर रहे हैं।