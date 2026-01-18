18 जनवरी 2026,

SIR News: मतदाता सूची से आपका नाम भी कट गया है, तो डरें नहीं… तुरंत भरें फॉर्म-6, ये दस्तावेज जरुरी

SIR News: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में मतदाता सूची से तकरीबन 3.60 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कट गए हैं। ऐसे में अब नाम कटने के मामलों को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 18, 2026

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज

SIR Update: सोर्स- (पत्रिका न्यूज)

SIR News: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में मतदाता सूची से तकरीबन 3.60 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कट गए हैं। ऐसे में अब नाम कटने के मामलों को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 22 जनवरी तक दावा और आपत्तियां ली जा रही हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाकर पुन: नाम जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों और निर्वाचन कर्मियों को तैनात किया गया है, जो मौके पर ही सुनवाई कर रहे हैं।

निर्वाचन विभाग द्वारा नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं से पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसमें किसी परिजन के वर्ष 2003 की पुरानी मतदाता सूची, 8वीं या 10वीं कक्षा की मार्कशीट और आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल है। कई मतदाता सुबह से ही अपने दस्तावेज लेकर बूथों पर पहुंच रहे हैं, ताकि समय रहते उनका नाम सूची में जुड़ सके।

मतदान अधिकार छिन जाने का डर

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोग दावा-आपत्ति दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाताओं का कहना है कि बिना किसी सूचना के उनके नाम सूची से कट गए, जिससे उन्हें मतदान अधिकार छिन जाने का डर सता रहा है। वहीं निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और पात्र मतदाताओं का नाम जरूर जोड़ा जाएगा।

Published on:

18 Jan 2026 02:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / SIR News: मतदाता सूची से आपका नाम भी कट गया है, तो डरें नहीं… तुरंत भरें फॉर्म-6, ये दस्तावेज जरुरी

