गोबर खाद खरीदी में बड़ा घोटाला: फर्जी हस्ताक्षर कर 14.77 लाख का गबन, वनमंडल अधिकारी जांच के घेरे में…

पिपरिया और खुरपा समिति में 14.77 लाख से अधिक की जो गोबर खरीदी की राशि कैम्पा मद में समायोजित करने के लिए जो प्रमाणक तैयार कराए गए हैं, उसमें मेरा जो हस्ताक्षर है, वह फर्जी है। मैं 2023 में ही वहां से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो गया था, जबकि प्रमाणक में किसी ने 2024 में मेरे नाम से हस्ताक्षर किए हैं। मैंने प्रमाणक देखा है, उसमें हस्ताक्षर फर्जी ही है। - नवीन निराला, उप प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सरकारी संघ