मोबाइल नहीं मिलने से बाथरूम में लगा ली फांसी, अस्पताल में मचा हड़कंप

CG News: मोबाइल फोन नहीं मिलने से नाराज़ एक युवक ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। पूरी घटना बिलासपुर जिले के सेंदरी स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय की है। जहाँ इलाज के लिए भर्ती एक मरीज ने बाथरूम की चौखट पर गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महासमुंद जिले के निवासी लखनलाल साव के रूप में हुई है, जिसे घटना से महज एक दिन पहले ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था।