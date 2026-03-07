7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

मोबाइल नहीं मिलने से बाथरूम में लगा ली फांसी, अस्पताल में मचा हड़कंप

CG News: मरीज ने बाथरूम की चौखट पर गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महासमुंद जिले के निवासी लखनलाल साव के रूप में हुई है

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Mar 07, 2026

मोबाइल नहीं मिलने से बाथरूम में लगा ली फांसी, अस्पताल में मचा हड़कंप

CG News: मोबाइल फोन नहीं मिलने से नाराज़ एक युवक ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। पूरी घटना बिलासपुर जिले के सेंदरी स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय की है। जहाँ इलाज के लिए भर्ती एक मरीज ने बाथरूम की चौखट पर गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महासमुंद जिले के निवासी लखनलाल साव के रूप में हुई है, जिसे घटना से महज एक दिन पहले ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार, लखनलाल मानसिक रूप से परेशान था और अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही लगातार अपने परिजनों से मोबाइल फोन की मांग कर रहा था। घटना के करीब आधे घंटे पहले ही उसकी पत्नी उससे मुलाकात करने पहुंची थी, जिससे उसने मोबाइल न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी इस खौफनाक कदम को अंजाम दे देगा।

जैसे ही अस्पताल प्रबंधन को इस घटना की भनक लगी, परिसर में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. जेपी आर्य ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन इस दुखद मामले की हर पहलू से जांच करा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 03:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मोबाइल नहीं मिलने से बाथरूम में लगा ली फांसी, अस्पताल में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

साली को रंग नहीं लगाने देने पर बौखलाया जीजा, घर आकर किया बड़ा कांड, थाने में शिकायत दर्ज

CG Crime News
बिलासपुर

CG High Court: डीएनए जांच न होने से हत्या साबित नहीं, हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी… जानें पूरा मामला

CG High court order
बिलासपुर

Crime News: कपड़े बदलते समय युवती का बनाया वीडियो, विरोध पर भाई पर चाकू से हमला, 3 आरोपी पर केस

Crime News
बिलासपुर

RTE Admission 2026: नर्सरी में एडमिशन बंद, बड़े स्कूलों की हाई फीस से अभिभावक परेशान, 31 मार्च तक आवेदन का मौका

Right to Education, Right to Education Rules, Right to Education New Rules, RTE, RTE New Rules, Admission in RTE, How to do RTE Admission, When will RTE Admission happen, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नियम, राइट टू एजुकेशन नए नियम, आरटीई, आरटीई नए नियम, आरटीई में एडमिशन, आरटीई एडमिशन कैस करें, आरटीई एडमिशन कब होंगे
बिलासपुर

Car Stunt Video: चलती कार में युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

खतरनाक स्टंटबाजी (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.