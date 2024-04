लीनेस क्लब व संयुक्ता का महिला दिवस व होली मिलन आयोजित

Submitted by:

लायंस भवन में लीनेस क्लब व संयुक्ता ने मिलकर महिला दिवस व होली मिलन का आयोजन किया। दोनों क्लबों के द्वारा फूलों की होली खेली गई।

Women's Day and Holi meet of Leanness Club and Sanyukta organized