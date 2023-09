तनाव को बिल्कुल भगाओ: खुश और स्वस्थ जीवन के सीक्रेट्स हैं इन आदतों में!

जयपुरPublished: Sep 02, 2023 11:28:31 am Submitted by: Manoj Kumar

Secrets to a Happy and Healthy Life in These Habits : दिन के शुरुआती घंटे बे‍हद ही विशेष होते हैं। इस समय की गई शरीरिक गतिविधि शरीर और दिमाग से तनाव दूर करने के लिए फायदेमंद हैै। तनाव को व्यायाम, ध्यान और उचित पोषण के जरिए कम किया जा सकता है।

Secrets to a Happy and Healthy Life in These Habits

Secrets to a Happy and Healthy Life in These Habits : दिन के शुरुआती घंटे बे‍हद ही विशेष होते हैं। इस समय की गई शरीरिक गतिविधि शरीर और दिमाग से तनाव दूर करने के लिए फायदेमंद हैै। तनाव को व्यायाम, ध्यान और उचित पोषण के जरिए कम किया जा सकता है। 'द योगा इंस्टीट्यूट' की निदेशक डॉ. हंसाजी योगेंद्र ने आईएएनएसलाइफ के साथ सुबह की कुछ गतिविधियों को साझा किया, जिन्हें आप व्यक्तिगत दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।