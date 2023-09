सेहत के लिए करामाती होते है ड्राई फ्रूट्स, बस नियमित सेवन का तरीका जान लें

जयपुरPublished: Sep 01, 2023 03:35:07 pm Submitted by: Manoj Kumar

Right way to consuming dry fruits : सूखे मेवे, जैसे की बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू, पिस्ता, आदि, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं, परंतु इन्हें सही तरीके से खाने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेदा, जो हमारे पुराने ग्रंथों से निकली है, हमें सूखे मेवों के सही सेवन के महत्व को समझाता है ताकि हम इन्हें हमारे दैनिक जीवन में सही तरीके से शामिल कर सकें।

right way to consuming dry fruits

