रिपोर्ट: आईवीएफ उपचार के बाद महिलाओं में स्ट्रोक के खतरे में वृद्धि का दावा

जयपुरPublished: Sep 01, 2023 11:19:43 am Submitted by: Manoj Kumar

Report: Claim of Increased Stroke Risk in Women After IVF Treatment

Report: Claim of Increased Stroke Risk in Women After IVF Treatment : एक चौंकाने वाले अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन महिलाओं को विट्रो-फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) का उपचार मिला है, उनमें प्रसव के 12 महीनों के भीतर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। रटगर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 31,339,991 गर्भवती महिलाओं पर एक विश्लेषण किया, जिन्‍होंने 2010 से 2018 के बीच प्रसव कराया था। साथ ही उनका भी विश्लेषण किया गया, जिन्‍हें बांझपन का इलाज नहीं मिला।