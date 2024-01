ये एक्ट्रेस बनी नई नेशनल क्रश, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी भी इसके आगे फेल

मुंबई Jan 06, 2024

रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी से भी आगे निकली ये एक्ट्रेस

Who Is New National Crush: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आई एक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। ‘पुष्पा’ फिल्म के बाद से उन्हें नेशनल क्रश कहा जाने लगा। लेकिन फिल्म 'एनिमल' के बाद यह उपनाम तृप्ति डिमरी को मिल गया। फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसकी एक्ट्रेस रातों रात स्टार बन गई और नेशनल क्रश का टैग उस एक्ट्रेस को चला गया। यह वह एक्ट्रेस है जिनकी फिल्म ने 20 करोड़ के बजट में दुनियाभर में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसके बावजूद, दो महीने बाद भी इस फिल्म का जलवा सिनेमाघरों में बरकरार है।