25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

20 साल पुराना Video देख भर आएंगी आंखें, भाई का हाथ थामे भावुक दिखीं ‘कपूर प्रिंसेस’

Riddhima Kapoor wedding video: 19 साल पुराना वीडियो देख 'कपूर प्रिंसेस' इमोशनल हो उठीं। अपने भाई का हाथ थामे वो अपने बचपन की यादों में खो गईं, जो इस वीडियो में कैद थीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 25, 2026

20 साल पुराना Video देख भर आएंगी आंखें, भाई का हाथ थामे भावुक दिखीं 'कपूर प्रिंसेस'

Riddhima Kapoor wedding video (सोर्स: X)

Riddhima Kapoor Wedding Video: कपूर खानदान के लिए आज का दिन बेहद स्पेशल और इमोशनल कर देने वाला है। नीतू कपूर और दिवंगत एक्ट्रेस ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी आज अपनी शादी की 20वीं सालगिरह (20th Wedding Anniversary) मना रही हैं। इस खास अवसर पर रिद्धिमा ने फैंस को एक खूबसूरत तोहफा देते हुए अपनी शादी का एक अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें पूरे कपूर परिवार की झलक देखने को मिली है।

भाई का हाथ थामे भावुक दिखीं 'कपूर प्रिंसेस'

रिद्धिमा कपूर और भरत साहनी 25 जनवरी 2006 को शादी के बंधन में बंधे थे। शेयर किए गए वीडियो में उस शाही शादी की वो रस्में दिखाई गई हैं, जिन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की थी और वीडियो में दिवंगत एक्ट्रेस ऋषि कपूर दूल्हे राजा भरत का हाथ थामकर उन्हें वरमाला के लिए स्टेज तक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, बहन रिद्धिमा को मंडप तक लाने का फर्ज भाई रणबीर कपूर ने निभाया। रणबीर बड़े ही प्यार से अपनी बहन का हाथ थामकर उन्हें स्टेज की ओर ले जाते दिख रहे हैं।

बता दें, वीडियो में रिद्धिमा नारंगी और लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में नजर आ रही हैं, जबकि भरत साहनी ने क्रीम रंग की शेरवानी और सेहरा पहना हुआ है। इस पुरानी याद में अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा भी कपूर परिवार के साथ पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं।

आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के साथ नजर आए

इतना ही नहीं, वीडियो शेयर करते हुए रिद्धिमा ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा। उन्होंने अपने माता-पिता को याद करते हुए लिखा, "20 साल पहले, मेरे माता-पिता ने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के साथ एक नए जीवन में भेजा था। आज मेरे पास जो कुछ भी है, उसकी शुरुआत उन्हीं से हुई है।" उन्होंने अपने पति भरत को शुक्रिया कहते हुए लिखा कि वो हर मौसम में उनके साथ खड़े रहे और उनके जीवन को प्यार से भर दिया। रिद्धिमा की इस पोस्ट पर बॉलीवुड सितारों ने जमकर बधाइयां दीं। एक्ट्रेस दीया मिर्जा, कोरियोग्राफर फराह खान और महीप कपूर ने कपल को सालगिरह की शुभकामनाएं दीं। फैंस भी इस पुराने वीडियो को देखकर काफी खुश हैं और ऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हो रहे हैं।

दरअसल, रिद्धिमा और भरत की एक प्यारी-सी बेटी है, जिसका नाम समारा है। रिद्धिमा ने हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज 'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब खबरें हैं कि वो जल्द ही अपनी मां नीतू कपूर और कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ अपनी पहली फिल्म पर काम कर रही हैं। 20 साल का ये लंबा सफर रिद्धिमा और भरत के बीच की गहरी बॉन्डिंग को दिखाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

25 Jan 2026 12:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 20 साल पुराना Video देख भर आएंगी आंखें, भाई का हाथ थामे भावुक दिखीं ‘कपूर प्रिंसेस’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा… साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा... साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral
बॉलीवुड

10 साल बाद खुलासा: ‘एयरलिफ्ट’ की कास्टिंग में था ये बड़ा ट्विस्ट!

Irfaan Khan - Akshay Kumar Photo
बॉलीवुड

Abhijit Majumdar Death: 54 साल के अभिजीत मजूमदार का निधन, 700 से ज्यादा दिए थे इंडस्ट्री को गाने

abhijeet majumdar death
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन को लगी चोट, गंभीर हालत में दिखे एक्टर, डरे फैंस

Hrithik Roshan Injured
बॉलीवुड

सांप्रदायिक भेदभाव विवाद पर अरुण गोविल और रहमान आए आमने-सामने, बोले- पता है शाहरुख, सलमान कैसे बने स्टार…

Arun Govil on AR rahman Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.