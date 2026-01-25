20 साल पुराना Video देख भर आएंगी आंखें, भाई का हाथ थामे भावुक दिखीं ‘कपूर प्रिंसेस’

इतना ही नहीं, वीडियो शेयर करते हुए रिद्धिमा ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा। उन्होंने अपने माता-पिता को याद करते हुए लिखा, "20 साल पहले, मेरे माता-पिता ने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के साथ एक नए जीवन में भेजा था। आज मेरे पास जो कुछ भी है, उसकी शुरुआत उन्हीं से हुई है।" उन्होंने अपने पति भरत को शुक्रिया कहते हुए लिखा कि वो हर मौसम में उनके साथ खड़े रहे और उनके जीवन को प्यार से भर दिया। रिद्धिमा की इस पोस्ट पर बॉलीवुड सितारों ने जमकर बधाइयां दीं। एक्ट्रेस दीया मिर्जा, कोरियोग्राफर फराह खान और महीप कपूर ने कपल को सालगिरह की शुभकामनाएं दीं। फैंस भी इस पुराने वीडियो को देखकर काफी खुश हैं और ऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हो रहे हैं।