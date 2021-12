राजेश खन्ना पर बनेगी बायोपिक फ़िल्म, फराह खान होंगी डायरेक्टर

हिंदी सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी पर बनने वाली है बायोपिक फ़िल्म। राजेश खन्ना की जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही है। और अब उनकी लाइफ को सुनहरे परदे पर देखने का मौका हमें मिल पाएगा।

सुपरस्टार राजेश खन्ना का आज 79वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और आज इतने अच्छे अवसर को खास बनाते हुए यह ऐलान किया गया है कि उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनाई जाएगी।प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने राजेश खन्ना की बायोपिक बनाने का जिम्मा अपने सर उठाया है। फिल्म बेस्ट सेलर नॉवलिस्ट गौतम चिंतामणि की किताब 'Dark Star: The Loneliness Of Being Rajesh Khanna' पर बेस्ड होगी।

