'लगान' के 21 साल बाद Aamir Khan ने फिल्म में ढूंढ निकाली ये बड़ी गलती, क्या आपने किया गौर?

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर चर्चा में ने हुए हैं। एक्टर जोर शोर से फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। आए दिन एक्टर किसी न किसी इवेंट में नजर आ जाते हैं। आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उनकी कल्ट फिल्मों में से एक लगान को खूब पसंद किया जाता है, लेकिन आमिर खान ने अब इस फिल्म में भी खामी ढूंढ निकाली है।

Published: August 10, 2022 11:47:33 am

आमिर खान की फिल्म 'लगान' को उनकी सबसे बेहतरी फिल्म माना जाता है। यह फिल्म देश की तरफ से ऑस्कर में भी भेजी गई थी, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट को इसमें भी गलती नजर आ गई है।



हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में आमर ने बताया कि फिल्म में सूखा दिखाया गया है। कहीं से मतलब नहीं बनता है कि कैरेक्टर को क्लीन शेव दिखाया जाए अगर गांव में सूखा पड़ा है तो बंदा रोज शेव कैसे करेगा। आमिर से सवाल किया गया कि अगर लगान का रीमेक बनाना पड़े तो आज के समय के हिसाब से वो क्या चेंज करेंगे? जिसपर आमिर ने जवाब दिया- ''मैं आशुतोष से फिर से गुजारिश करूंगा कि भुवन के कैरेक्टर को क्लीन शेव ना दिखाएं। मैंने तब भी उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा था कि यहां पानी नहीं है. यहां बारिश भी नहीं हो रही है। लोग जूझ रहे हैं और ये लड़का हर रोज शेव करता है। उसके पास कोई सीक्रेट पानी का सप्लाई है?''

aamir khan points out at big mistake in lagaan