ड्रग मामले में सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन से ट्रोल ने पूछा हैश है क्या? एक्टर ने मजेदार अंदाज में दिया जवाब

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस अब ड्रग एंगल की ओर जा चुका है। केस में एनसीबी ड्रग को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती संग कई लोगों को एनसीबी हिरासत में ले लिया है। ऐसे में कई बॉलीवुड सेलेब्स ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब इंडस्ट्री पर कई सवाल उठने लाजमी है। सोशल मीडिया पर लोग सेलिब्रिटीज पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच अभिनेता अभिषेक बच्चन भी ड्रग केस की वजह से ट्रोल हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि अभिषेक ने सभी यूजर्स के जवाब दिए।

