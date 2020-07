Salman ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया Sooraj Pancholi को, नेपोटिज्म पर बोलें, 'स्टारकिड्स भी करते हैं स्ट्रगल'

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में बेहतरीन कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Suicide ) के सुसाइड करने से पूरी सिनेमा इंडस्ट्री ( Film Industry ) शक के घेरे में आ खड़ी हुई हैं। इन दिनों फिल्मों के नाम से ज्यादा नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) और माफिया ( Movie and music Mafia ) जैसे शब्दों को ज्यादा सुना जा रहा है। नेपोटिज्म की वजह से आउटसाटसाइडर्स ( Outsiders struggle ) के स्ट्रगल को स्टार किड्स ( Star kids struggle ) संग तुलना की जा रही है। ऐसे में सभी स्टार किड्स निशाने ( Troll star kids ) पर आ गए हैं। सुशांत सुसाइड केस ( Sushant suicide ) में एक्टर सूरज पंचोली ( Suraj pancholi ) का नाम भी शामिल हो रहा है। जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वह भी काफी ट्रोल ( Sooraj troll on social media ) हो रहे हैं। इस बीच सूरज का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने खुद और स्टार किड्स के बचाव को लेकर कई बातें कही हैं।

अभिनेता आदित्य पंचोली ( Aaditya Pancholi Son ) के बेटे सूरज पंचोली ने 2015 में फिल्म 'हीरो' ( Sooraj debut film Hero ) से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। यह फिल्म सलमान खान के प्रॉडक्शन हाउस ( Salman Khan Production house ) में बनी थी। वहीं अब सुशांत के निधन के बाद जहां इंडस्ट्री में नेपोटिज्म ( Star kids troll for nepotism ) के मुद्दे में तमाम स्टार किड्स का शामिल हो रहा है। ऐसे में सूरज पंचोली ( Star kid Sooraj pancholi ) का नाम नेपोटिजम में खूब उछला जा रहा है। स्टार किड्स को लेकर नेपोटिज्म पर बात करते हुए सूरज का कहना है कि 'अगर यहां सब कुछ नेपोटिजम से ही होता तो वहअभी अपनी 10वीं फिल्म कर रहे होते। यह जो भी कुछ हो रहा है उसका नेपोटिजम से कोई मतलब नहीं है।

सूरज ने अपने करियर के बारें में बात करते हुए बताया कि 'उन्होंने बेहद ही कम उम्र में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ( Sooraj assistant director ) काम करना शुरू कर दिया था। सलमान खान ( Salman Khan Asked to sooraj for acting ) संग काम करने पर सूरज ने बताया कि 'सलमान ने खुद उनसे कहा था कि वह उन्हें अपनी किसी फिल्म में काम देंगे,क्योंकि उन्हें उनके अंदर काबिलियत दिखाई दी थी। जिसके बाद सलमान ( Salman Launch Sooraj ) ने सूरज को फिल्म हीरो से लॉन्च किया था।

अभिनेता सूरज पंचोली ( Sooraj talk about star kids struggle ) ने स्टार किड्स के स्ट्रगल को लेकर बात करते हुए कहा कि 'ऐसा नहीं है कि स्टार किड्स बस मुंह उठाकर फिल्म के सेट पर पहुंच जाते हैं।' सूरज ने बताया कि सुशांत की फिल्म 'काई पो छे' के लिए उन्होंने भी ऑडिशन ( Sooraj gave audition for kai po che ) दिया था लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसके बाद 2015 में 'हीरो' ( Hero ) के लिए ऑडिशन पास करने के बाद ही उन्हें सलमान की फिल्म ( Hero's Salman movie ) मिली। सूरज का कहना है कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'हवा सिंह' ( Sooraj upcoming movie Hawa Singh ) के लिए भी ऑडिशन देना पड़ा था। मां जरीन वहाब ( zarina wahab ) के बारें में बात करते हुए सूरज ने बताया कि उनकी मां लगभग 30 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। लेकिन आज भी उन्हें हर फिल्म और सीरियल में काम करने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है।

बता दें सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Suicide case ) को उनकी एक्स मैनेजर दिशा ( Sushant ex manager Disha suicide ) के सुसाइड से जुड़ा रहा है। जिसमें सूरज पंचोली को लेकर कई बड़ी बातें सामने आईं हैं। खबरों के अनुसार दिशा सूरज के बच्चे ( Disha was to become mother of Sooraj's child ) की मां बनने वाली थी और सुशांत ने कथित तौर पर 2017 में सूरज के साथ इसे लेकर हाथापाई ( Sooraj and Sushant were fight ) भी कि थी। ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सूरज के बारे में सब कुछ जानते थे और जल्द ही उनके तमाम राजों से पर्दा उठाने वाले थे। लेकिन इन सब बातों के बीच यह भी माना जा रहा है कि सलमान खान ( Salman Khan Protect Sooraj pancholi ) सूरज को बचा रहे हैं। जिसकी वजह से सूरज खुद को बचा पा रहे हैं।