10 साल के बच्चे ने बनाया Akshay Kumar का स्केच, अभिनेता बोलें-'सम्मानित महसूस कर रहा हूं।'

नई दिल्ली। सालों बाद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) का जादू कायम है। खास बात तो यह है कि वह अपनी फिल्मों की वजह से तो लोगों के बीच फेमस हैं ही लेकिन अपनी फिटनेस ( Akshay Fitness ) को लेकर वह लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग ( Fan Following) भी काफी तगड़ी है। इस बीच अक्षय कुमार ( Akshay's Fan ) का एक नन्हा फैन सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों बंटोर रहा है। बच्चे ने फेवरेट हीरो का स्केच ( Fan Made Akshay Sketch ) बनाया है। जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल ( Viral On Social Media ) हो रहा है।

Loved it! Please tell Aditya thank you, I’m honoured he chose me for his first sketch . Love and prayers always ♥️ https://t.co/b6LSBmAHBe