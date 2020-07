कोरोनावयरस से ग्रस्त Amitabh Bachchan के स्टाफ की आई Covid-19 की रिपोर्ट, 26 लोग थे हाई रिस्क में

नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan infected by corornavirus ) को कोरोनावायरस होने से पूरे देशभर में हड़कप मच गया है। यही नहीं बिग बी के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के बाद ऐश्वर्या ( Aishwarya Rai )और आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan ) भी कोरोना पॉजिटिव ( Coronavirus Positive ) पाई गईं। देश के कोने-कोने से बच्चन परिवार की सलमाती की कामना की जा रही है। BMC ने अमिताभ के चारों बंगलों ( BMC Sealed Amitabh's bungalow ) को सुरक्षा के चलते सील कर दिया है। वहीं अमिताभ बच्चन के घर पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट ( Amitabh staff coronavirus test report ) किया गया था। जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। बताया जा रहा था कि 54 लोग उनके संपर्क में आए थे।

अमिताभ बच्चन के स्टाफ की कोरोनावायरस रिपोर्ट ( Amitabh Bachchan Staff Coroanvirus Report ) आ गई हैं। जिसमें खैरियत की बात यह है कि उनके स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव ( Staff covid-19 report negative ) आई है। बताया जा रहा था कि बच्चन परिवार के संपर्क में कुल 54 लोग ( 54 people came in contact with Amitabh Bachchan ) थे। जिनमें से 28 लोगों को क्वारंटीन ( 26 people quarantine themself ) कर दिया गया है। बता दें जलसा में 26 लोग हाई रिस्क में थे जिनका स्वैब टेस्ट ( 26 people swab test ) हुआ था। सभी 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। वहीं अभिषेक बच्चन संग 'ब्रीद:इनटू द शैडो' ( Breath: Into the shadow ) के को एक्टर अमित साध ( Amit Sadh covid-19 test ) ने भी अपना कोरोनावायरस का टेस्ट कराया था। रिपोर्ट आने के बाद वह भी संक्रमण से संक्रमित ( Amit sadh covid-19 positive ) पाए गए हैं।

बता दें शनिवार की शाम अमिताभ बच्चन को हल्का बुखार ( Fever and breath problem ) और सांस लेने में तकलीफ की परेशानी महसूस हो रही थी। जिसके बाद उन्हें जांच के लिए मुंबई के नानावटी अस्पताल ( Admitted in Nanavati hospital ) ले जा गया था। जहां उनका कोरोनावायरस टेस्ट करने पर वह पॉजिटिव ( Amitabh Coronavirus report ) पाए गए थे। इस बात की जानकारी खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर ( Amitabh Tweet ) के माध्यम से दी। देशभर में अमिताभ बच्चन ( People pray for Bachchan family ) और उनके परिवार के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। जानकारी के अनुसार अभिताभ और अभिषेक ( Amitabh Abhishek Recover from covie-19 very speedly ) पहले से काफी बेहतर हैं।