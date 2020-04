इन दिनों ट्रोलर्स को कविता के जरिए करारा जवाब दे रहे हैं बिग बी, अब लिखा- उनका काम है बोलना, हमारा करना

View this post on Instagram

उनका काम है बोलना , हमारा करना । वो कर सकते तो समय ना होता बोलने का । बोलते इस लिए हैं , क्यूँकि कुछ ना करने से उन्हें समय मिलता है बोलने का । ये स्वभाव बुरा नहीं है ; मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूँ । यदि वे बोलते ना , तो हमें कैसे पता चलता की हम कुछ कर रहे हैं l ( जैसे की ये selfie मैंने लिया है ; कर रहे हैं ना हम काम 😂)