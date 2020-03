अमजद खान के भाई इम्तियाज खान की मौत से सदमे में बॉलीवुड, सितारों ने जताया शोक

नई दिल्ली। बॉलीवुड के जानें माने मशहूर एक्टर अमजद खान (Amjad Khan) को भला कौन नही जानता। जिनकी बुंलद अवाज से फिल्म में एक बार बड़े से बड़ा एक्टर भी सहम उठता था। जहां एक और विलेन की छवि से मशहूर अमजद खान ने अपनी अलग छाप छोड़ी, तो वही उनके भाई ने भी अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन १५ मार्च के दिन एस मशहूर एक्टर इम्तियाज खान (Imtiaz Khan) का निधन हो गया है।

इम्तियाज खान मशहूर एक्ट्रेस कृतिका देसाई (Krutika Desai) के पति होने के साथ एक्टर जयंत खान के बेटे और अमजद खान (शोले के गब्बर) के भाई थे उनके निधन से पूरा बॉलीवुड परिवार शोक में डूबा है सोशल मीडिया पर हर सितारे अपने ट्वीट के जरिए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देकर दुख प्रगट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी ने अपने ट्वीटर एकाउंट पर इम्तियाज खान के तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि-'सीनियर एक्टर इम्तियाज खान का निधन। उनके साथ गैंग में काम किया था. शानदार एक्टर और एक बेहतरीन इंसान. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे भाई। '

Veteran actor #ImtiazKhan passes on.

Worked with him in #Gang. Superb actor and wonderful human being.#RIP bhai pic.twitter.com/CPSGxD3IDH